Казань включили в маршрут общероссийского крестного хода в честь Годеновского Креста

С 2 сентября по 4 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России организовали миссионерский крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново.

Крестоходцы пронесут освященную копию годеновской святыни через 27 городов России и Республики Беларусь. Казань включили в маршрут общероссийского крестного хода от Бреста до Владивостока

В столицу Татарстана крестный ход прибудет 10 октября.

Организаторы хода планируют проводить совместно с епархиями и администрацией регионов мероприятия, направленные на укрепление в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, культурно-просветительские мероприятия.