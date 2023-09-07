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Казань включили в маршрут общероссийского крестного хода в честь Годеновского Креста
С 2 сентября по 4 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России организовали миссионерский крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново.
Крестоходцы пронесут освященную копию годеновской святыни через 27 городов России и Республики Беларусь. Казань включили в маршрут общероссийского крестного хода от Бреста до Владивостока
В столицу Татарстана крестный ход прибудет 10 октября.
Организаторы хода планируют проводить совместно с епархиями и администрацией регионов мероприятия, направленные на укрепление в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, культурно-просветительские мероприятия.
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