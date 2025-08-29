Завтра в центре Казани ограничат движение из-за мероприятий ко Дню республики
Завтра, в День города и Республики Татарстан, в Казани будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом напоминает городская Госавтоинспекция.
Ограничение и приостановка движения коснутся следующих участков:
- по улице Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Абсалямова;
- территория (парковочная зона) около Центра семьи «Казань»;
- улица Кремлевская, от улицы Чернышевского до площади Первого мая, включая Ивановский спуск до улицы Профсоюзной;
- улица Батурина, от Большой Красной до набережной реки Казанки;
- съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;
- улица Федосеевская, от улицы Батурина до улицы Касаткина.