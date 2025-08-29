news_header_top
Руc Тат
Происшествия 29 августа 2025 12:53

Завтра в центре Казани ограничат движение из-за мероприятий ко Дню республики

Завтра, в День города и Республики Татарстан, в Казани будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом напоминает городская Госавтоинспекция.

Ограничение и приостановка движения коснутся следующих участков:

  • по улице Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до улицы Абсалямова;
  • территория (парковочная зона) около Центра семьи «Казань»;
  • улица Кремлевская, от улицы Чернышевского до площади Первого мая, включая Ивановский спуск до улицы Профсоюзной;
  • улица Батурина, от Большой Красной до набережной реки Казанки;
  • съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;
  • улица Федосеевская, от улицы Батурина до улицы Касаткина.
#ограничение движения #день республики татарстан
