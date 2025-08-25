news_header_top
Общество 25 августа 2025 12:55

В День города в Казани увеличат подачу общественного транспорта по всем районам

В Казани в День города и День Республики Татарстан – 30 августа – городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня с продлением режима до 23:30. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава комитета по транспорту горисполкома Алексей Сидоров.

Для удобства казанцев с 12:00 до 23:30 также усилят работу 32 автобусных маршрутов, 5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. После салюта будет организована специальная подача автобусов по направлениям всех районов города – всего планируется задействовать 44 единицы на 21 маршруте.

Автобусы будут сосредоточены в ключевых точках:

  • возле проезда между ЦУМом и Дворцом спорта – для поездок в Кировский и Московский районы;
  • недалеко от Кремлевской набережной (остановка «Цирк») – для Вахитовского, Приволжского и Советского районов;
  • у Молодежного центра – для Вахитовского, Приволжского и Советского районов;
  • возле Центра семьи «Казан» – для Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского, Московского и Советского районов;
  • неподалеку от Центрального стадиона – в направлении Приволжского района и Высокой Горы.

По всем вопросам работы транспорта в праздничные дни можно обращаться по телефону горячей линии 223-28-28, уточнил Сидоров.

