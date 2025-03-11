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Происшествия 11 марта 2025 14:46

Завтра сотрудники ГАИ в Казани устроят облаву на таксистов-нарушителей ПДД

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Завтра в Казани сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительный рейд «Такси», направленный на выявление таксистов, нарушающих правила дорожного движения.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, такие мероприятия проводятся регулярно, но завтра будет уделено особое внимание.

Накануне около полудня на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки, подробнее – в материале «Татар-информа».

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