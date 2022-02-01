Путин планирует вручить Шаймиеву орден Святого апостола Андрея Первозванного

Завтра в московском Кремле Президент России Владимир Путин РФ планирует вручить высшие государственные награды. Как сообщает пресс-служба главы государства, среди награждаемых – Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Указ о награждении Шаймиева высшей госнаградой Российской Федерации «за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность» Президент РФ подписал 20 января 2022 года. В этот день первому Президенту Татарстана исполнилось 85 лет.

По сообщению пресс-службы Кремля, на завтрашней церемонии будут присутствовать более 20 выдающихся деятелей в области науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса.