Завтра из Татарстана отправится первый эшелон мобилизованных на следующий этап слаживания

Завтра, 23 октября, из Казани отправят первый эшелон мобилизованных татарстанцев. Как стало известно «Татар-информу» едут они не в зону СВО, а на постоянное место дислокации в военную часть, которая находится на территории Центрального военного округа России.

Там мобилизованные получат оружие, технику, их доукомплектуют необходимыми вещами. Там они будут проходить следующий этап боевого слаживания. Займет это, по информации источника агентства, порядка месяца.

Всего таких эшелонов на следующей неделе будет три.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мобилизованный с позывным Nagai в своем телеграм-канале написал, что мобилизованные татарстанцы довольны подготовкой на полигоне в Казани.