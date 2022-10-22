«Молитесь за нас»!: Мобилизованный казанец Nagai об отправке в зону СВО

Перед отправкой в зону СВО мобилизованный казанец с ником Nagai записал очередное видео в своём телеграм-канале. Молодой человек рассказал, что в целом все остались довольны подготовкой на полигоне, однако отметил, что месяца явно мало. Он отдельно поблагодарил инструкторов, которые проводили учения.

«Много информации полезной и хорошей нам дали, которая может пригодится в дальнейшем. Большое спасибо инструкторам, что выделили время на нашу подготовку», – отметил Nagai.

По поводу ожиданий от зоны СВО молодой человек сказал, что главное – вернуться живыми, здоровыми и с победой.

«Татарстанцы, молитесь за нас, не переживайте, все будет хорошо, все вернемся», – в конце обращения отметил Nagai.