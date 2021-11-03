Жаворонков: «Ситуация с Covid-19 сейчас довольно серьезная — медики не видят свои семьи»

В столице Татарстана ситуацию с коронавирусом заместитель министра здравоохранения Татарстана – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков оценил как серьезную.

«Мы свидетельствуем, что ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, острыми вирусными инфекциями на сегодняшний день довольно серьезная. Серьезной она остается довольно долгое время, почти два года боремся», – отметил спикер.

Он добавил, что система здравоохранения работает на больших оборотах, медики порой не видят свои семьи.

«По нашему мнению, такого вызова, который получила система здравоохранения сегодня, она не получала со времен Второй мировой войны», – поделился врач.

В Казани развернуто 2 272 койки для пациентов с ОРВИ, Covid-19 и пневмониями.

Ранее главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов сообщил, что в России ввели рекордное число коек для коронавирусных больных — цифра равняется 290 тыс. Как отметил на заседании координационного совета Кабмина по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин, нерабочие дни призваны уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Напомним, режим нерабочих дней был введен Президентом России Владимиром Путиным 20 октября.