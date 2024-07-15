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Жаворонков: Поддержка бойцов СВО – ключевая задача администрации любого района Казани
Поддержка бойцов спецоперации и их семей — это ключевая задача администрации любого района Казани на сегодняшний день. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал глава Кировского и Московского районов города Владимир Жаворонков.
«Один из главных приоритетов любой администрации сегодня — это поддержка бойцов СВО и их семей. Здесь могу отметить три пункта. Первый — сопровождение добровольцев. Второе — работа с семьями участников спецоперации. Третий — сбор и отправка гуманитарной помощи», — сообщил спикер.
Он добавил, что в 2023 году администрацией Кировского и Московского районов совместно с предприятиями было отправлено в зону СВО 150 тонн гуманитарного груза на общую сумму порядка 200 млн рублей.
Что касается работы с семьями, то в районах за каждой из них закреплен работник, который помогает решать возникшие проблемы.
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