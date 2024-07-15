Жаворонков: Поддержка бойцов СВО – ключевая задача администрации любого района Казани

Поддержка бойцов спецоперации и их семей — это ключевая задача администрации любого района Казани на сегодняшний день. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал глава Кировского и Московского районов города Владимир Жаворонков.

«Один из главных приоритетов любой администрации сегодня — это поддержка бойцов СВО и их семей. Здесь могу отметить три пункта. Первый — сопровождение добровольцев. Второе — работа с семьями участников спецоперации. Третий — сбор и отправка гуманитарной помощи», — сообщил спикер.

Он добавил, что в 2023 году администрацией Кировского и Московского районов совместно с предприятиями было отправлено в зону СВО 150 тонн гуманитарного груза на общую сумму порядка 200 млн рублей.

Что касается работы с семьями, то в районах за каждой из них закреплен работник, который помогает решать возникшие проблемы.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.