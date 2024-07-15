Прямая трансляция: стартовал 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 8.00 в Татарстане стартовал телемарафон «Вступай в армию Победы!». Планируется, что трансляция продлится 12 часов на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

За эти часы гостями студии станут 60 человек: участники спецоперации, вокальная группа ветеранов СВО «Добробат», вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр труда и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, балтасинские бабушки-волонтеры, герои-медики, дети-волонтеры, фронтовые коты и многие другие. Также в эфире покажут выставку уникальной продукции, которую передают для бойцов в зоне СВО.

Кроме того, зрители смогут подробнее у знать о мерах поддержки, которые оказываются военнослужащим, ветеранам и их семьям, какие выплаты им полагаются.

Также присоединиться к телемарафону можно онлайн на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.