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Ру Тат
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21 мая 2021  13:25
Алексей Угаров

В Татарстане потратят 1,9 млрд рублей на парки и скверы с учетом мнения жителей

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Онлайн-голосование за общественные пространства, которые благоустроят в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда», продолжается в Татарстане. Свой голос можно оставить на республиканском портале госуслуг и в мобильном приложении «Услуги РТ».  

Как сообщила исполнительный директор Казанского центра «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева, программа развития парков и скверов дает людям возможность проводить больше времени с семьей и уделять друг другу больше времени.

«То, что парки, скверы и набережные появятся в районах, — это огромный шаг к комфортной среде и в отдалении от столиц. Люди будут больше времени проводить вместе, общаться, заниматься спортом. Видеть, как скандинавская ходьба или йога приходят в райцентры, невероятно радостно!» — убеждена специалист.

По словам председателя Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимура Кадырова, благоустройство парков и скверов позволит привлечь больше народу в общественные пространства, что положительно скажется на здоровье населения и позволит занять молодежь.

«Уверен, что жители городов и районов будут отдавать предпочтения тем местам, где для них будут созданы комфортные условия для проведения свободного времени на свежем воздухе. К тому же это позволит создать для молодежи еще одну площадку для встреч и активностей», — отметил Кадыров.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин напомнил, что программа развития общественных пространств Татарстана была запущена в 2015 году благодаря Президенту РТ Рустаму Минниханову.

«Региональная инициатива и опыт Татарстана стали настолько успешными, что с 2017 года по их образцу по всей России реализуются аналогичные программы в рамках федерального приоритетного проекта „Формирование комфортной городской среды“. Я сам неоднократно участвовал в выездных встречах с жителями муниципальных районных центров Республики Татарстан и видел, как активно население принимает участие в благоустройстве общественных пространств», — уточнил эксперт. 

Национальный проект «Жилье и городская среда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#общественные пространства #онлайн-голосование
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