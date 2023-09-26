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Заводы газотурбин и нефтяного оборудования включат в приоритетные проекты РТ на 2023 год
В татарстанский перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2023 год планируют внести девять новых объектов. Проект постановления Правительства РТ, разработанный Минэкономики РТ, проходит антикоррупционную экспертизу.
Так, пункт «Производство пищевых продуктов» пополнит строительство сыродельного молочного комбината в Кукморском районе, а «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» — организация производства асфальтобетонных смесей в Набережных Челнах.
Два обновления ожидаются в «Производстве машин и оборудования» — завод газотурбинного оборудования в Зеленодольском районе и нефтяного — в Набережных Челнах.
В пункт «Прочие» внесено сразу пять новых пунктов, четыре из которых разместятся в Зеленодольском районе:
— транспортный комплекс «Деловые линии»;
— индустриальный парк «Дружба»;
— расширение действующего промпарка «Полюс»;
— мультимодальный гостиничный комплекс на территории промпарка «Зеленодольск»;
— III очередь промпарка «Нижнекамск».
Напомним, что в конце августа в перечень внесли «Алабугу-2», криозаправки, «Зеленодольские термы» и еще семь инвестпроектов.
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