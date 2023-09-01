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Экономика 1 сентября 2023 18:24

Строительство криозаправок и «Алабуги-2» включено в приоритеты РТ на 2023 год

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В Татарстане дополнен перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2023 год. 10 пунктов, включенные в него, опубликованы в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Приоритетными признаны строительство четырех криозаправок, индустриальные парки «Алабуга-2. Нефтехимия» и «Техногород», два физкультурно-оздоровительных комплекса, «Зеленодольские термы», станции техобслуживания, дилерский центр «Ростсельмаш», туристская территория «Лаишево», фабрика по производству мороженого и ОЭЗ промышленно-производственного типа в Азнакаевском, Альметьевском, Заинском и Нижнекамском районах.

#инвестпроекты
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