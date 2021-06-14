Завод по производству сверхтонкой пряжи откроется в Нижнекамске в сентябре

Компания «Микрофибра», крупнейший резидент ТОСЭР «Нижнекамск», планирует открыть в сентябре первый в России и Европе завод по производству инновационной продукции — сверхтонкой синтетической пряжи с годовым объемом производства до 4 тыс. тонн. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса в Нижнекамске.

«Общий объем инвестиций составит 2,8 млрд рублей, будет создано 340 рабочих мест», — уточнили в пресс-службе центра.

На данный момент компания «Микрофибра» запустила швейный цех. Здесь работают примерно 60 человек, вложено 1,9 млрд рублей.

«Сырье пока закупается в Китае. В России „Микрофибра“ станет первым производителем сверхтонкой пряжи. Пока на производстве мы выпускаем салфетки, полотенца, насадки для швабр — это всё доступно для реализации и реализуется уже в России», — рассказал руководитель компании Андрей Вдовин.

В связи с открытием нового производства предприятию требуются работники. На прошедшем в Нижнекамске Сабантуе горожанам бесплатно раздавали салфетки, на которых были указаны контакты компании

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что резиденты ТОСЭР «Нижнекамск» приняли участие в выставке на нижнекамском Сабантуе. Шесть предприятий представили свою продукцию.