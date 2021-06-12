Шесть резидентов ТОСЭР «Нижнекамск» представили свою продукцию на Сабантуе

Резиденты ТОСЭР «Нижнекамск» приняли участие в выставке, которая организована на нижнекамском Сабантуе. Шесть предприятий представили свою продукцию. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса в Нижнекамске.

«Впервые наши резиденты в таком составе приняли участие в Сабантуе. Радует, что компании поддержали нашу инициативу и оперативно откликнулись», — сказал первый замруководителя исполкома Радмир Беляев.

Компания «Микрофибра» представила ультратонкие нити, ткани широкого применения и готовые изделия из микрофибры — салфетки, полотенца, насадки для швабр. Гости праздника могли бесплатно получить салфетки в подарок.

«На салфетках были указаны контакты компании, так как организации требуются сотрудники. Раздача продукции проходила с целью привлечь внимание, так как в сентябре планируется открытие завода», — отметил источник агентства.

Компания «Микрофибра» — крупнейший резидент ТОСЭР «Нижнекамск» — в сентябре этого года они начнут выпускать сверхтонкую синтетическую пряжу с годовым объемом до 4 тыс. тонн. Общий объем инвестиций составит 2,8 млрд рублей, всего будет создано 340 рабочих мест. На данный момент компанией «Микрофибра» запущено производство швейного цеха, вложен 1,9 млрд рублей, создано 120 рабочих мест.

На выставке они показали этапы изготовления ультратонкой нити — в колбочках были расположены полимеры, из которых создается нить, ее окрашивают и создают ткань.

«КамЭнергоМаш» представила на выставке запасные части для энерго- и газонефтехимического оборудования. Компания является резидентом ТОСЭР «Нижнекамск» с 2018 года и занимается не только производством запасных частей для электростанций нефтехимических предприятий и других объектов, но также сборкой и монтажом нестандартного оборудования. Компанией вложен 1,2 млрд рублей инвестиций, создано более 200 рабочих мест.

Компании, созданные с участием китайских инвесторов, «Камасталь» и «Кама Технология» продемонстрировали изделия, которые используются при производстве холодильников — окрашенную сталь и стеклянные полки.

ООО «ЦМК» представило фасадные панели для облицовки зданий — как частных домов, так и офисов, торговых центров. Предприятие является «первопроходцем» — оно первым в России начало изготавливать подобный многофункциональный материал для отделки зданий. Все остальные фасадные панели, реализуемые в нашей стране, завозятся из Китая.

Компания «СИМПЛ» представила на выставке полипропиленовые трубы. Они используются при строительстве и капитальном ремонте домов. Продукция компании востребована не только в Нижнекамске, но и в других городах республики.

«„СИМПЛ“ также раздавала брелки в виде полипропиленовых труб, а „Кама технология“ — полки для холодильников», — поделился источник агентства.

Такая выставка создана специально для ознакомления нижнекамцев с предприятиями города, так как практика показывает, что люди мало знают о компаниях. «Это хорошая площадка для знакомства жителей города с предприятиями ТОСЭР „Нижнекамск“», — рассказали в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.