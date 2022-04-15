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Ру Тат
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Официальная хроника
15 апреля 2022  19:08

Минниханов назвал импортозамещение одной из важных задач Татарстана

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Импортозамещение является одной из важных задач, которые Татарстану предстоит решать в ближайшее время. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства региона, прошедшем в формате видеоконференции со всеми муниципалитетами, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В связи с этим Рустам Минниханов дал поручение министерствам и муниципалитетам активизировать работу предприятий и учреждений в Республиканском маркетинговом центре. Он напомнил, что центр создал каталог продукции, ранее закупаемой в недружественных странах. Кроме того, «готовятся предложения в части замещающей продукции».

«Чем больше наполнен каталог [Республиканского маркетингового центра], тем больше возможностей импортозамещения для наших предприятий», — подчеркнул Президент РТ.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Татарстан предложит включить в число федеральных системообразующих предприятий семь компаний.

#Рустам Минниханов #импортозамещение
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