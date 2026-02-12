Завод по глубокой переработке зерна запустят в Татарстане в 2028 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в 2028 году планируется запустить завод по глубокой переработке зерна с годовой мощностью 500 тыс. тонн. Его проектированием занимается компания «Татнефть». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Для работы предприятия потребуется высококачественное зерно. Республика способна производить свыше 1 млн тонн пшеницы третьего класса, это 2 млрд рублей дополнительной выручки для наших хозяйств», – сказал он.

В прошлом году в Татарстане было собрано более 4,6 млн тонн зерна. Однако всего 10% пшеницы, 250 тыс. тонн, соответствовало третьему классу, отметил министр.

Зяббаров добавил, что производство продукции растениеводства за 2025 год выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом. «Обеспечили существенную динамику, в первую очередь усиливая ориентир на высокомаржинальные культуры. Собран 1 млн тонн масличных культур и достигнута максимальная урожайность зерновых – 35,9 ц/га», – подчеркнул он.

По словам министра, тенденция к переходу на маржинальные культуры будет продолжена. «При изменении структуры посевов хозяйствам необходимо прежде всего оценить свои технические возможности и сохранить посевные площади. Недостаток мощностей уборочного и сушильного комплекса в прошлом году не позволил своевременно завершить уборку подсолнечника», – заметил он.

Зяббаров призвал аграриев под урожай этого года больше работать над оптимизацией затрат, «получая нужный результат, в том числе по качеству».