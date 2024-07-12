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Коробченко раскрыл детали проекта по глубокой переработке зерна
Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко раскрыл «Татар-информу» детали проекта по глубокой переработке зерна.
«"Татнефть" представила свой проект по глубокой переработки зерна. Получилось его Михаилу Владимировичу Мишустину показать [на стенде Татарстана на Иннопроме-2024]. Он поинтересовался, кто хочет перерабатывать. Я сказал, что "Татнефть". Премьер-министр отметил, что это очень важный проект», – рассказал Коробченко.
Он пояснил, что Татарстан производит 5 млн тонн зерна, из которых 2 млн тонн потребляет республика, а 3 млн тонн необходимо продавать. «На зерно нет хорошей цены, поэтому хотя бы миллион надо перерабатывать», – добавил глава Минпромторга Татарстана.
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