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Экономика 12 июля 2024 14:10

Коробченко раскрыл детали проекта по глубокой переработке зерна

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Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко раскрыл «Татар-информу» детали проекта по глубокой переработке зерна.

«"Татнефть" представила свой проект по глубокой переработки зерна. Получилось его Михаилу Владимировичу Мишустину показать [на стенде Татарстана на Иннопроме-2024]. Он поинтересовался, кто хочет перерабатывать. Я сказал, что "Татнефть". Премьер-министр отметил, что это очень важный проект», – рассказал Коробченко.

Он пояснил, что Татарстан производит 5 млн тонн зерна, из которых 2 млн тонн потребляет республика, а 3 млн тонн необходимо продавать. «На зерно нет хорошей цены, поэтому хотя бы миллион надо перерабатывать», – добавил глава Минпромторга Татарстана.

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#глубокая переработка зерна #Олег Коробченко #Минпромторг Татарстана #иннопром
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