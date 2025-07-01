Завод по производству картофеля фри в Чистопольском районе РТ заработает в этом году

Завод по производству картофеля фри в Чистопольском районе Татарстана заработает в этом году после сбора урожая. Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ сказал гендиректор управляющей компании АО ХК «Чистополье» Наиль Залаков.

«Решили под производство картофеля фри построить завод в Чистопольском районе. Для этого мы посадили уже 2 тыс. га картофеля, из них почти 1 тыс. га - это "фришные" сорта. В конце 2024-го получили землю, сегодня мы на стадии обкатки оборудования. Ждем новый урожай, и начнем запускать», – анонсировал Залаков.

В случае успешной реализации первой очереди, будет запущена вторая. Ее планируют запустить в 2028 году.

Общий объем инвестиций в предприятие – 3 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей уже вложены.

Проект завода по производству картофеля фри одобрен госэкспертизой зимой этого года. Застройщиком является организация «Чисто Фри» агрохолдинга «Чистополье». Учредителем последней выступает Альберт Хуснуллин, сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.