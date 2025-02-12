Госэкспертиза одобрила проект сына Хуснуллина по производству картофеля фри

Проект завода по производству картофеля фри в Чистополе получил положительное заключение госэкпертизы. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Расположится новое предприятие на ул. Промышленная в Чистополе. Предполагается, что его производительность составит порядка трех тысяч килограммов картофеля в час.

По данным ЕГРЗ, застройщиком является организация «Чисто Фри» агрохолдинга «Чистополье». Учредителем последней выступает Альберт Хуснуллин, сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Техническим заказчиком отмечен ООО «Спецзастройщик «ТСИ».