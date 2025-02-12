news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 12 февраля 2025 11:18

Госэкспертиза одобрила проект сына Хуснуллина по производству картофеля фри

Проект завода по производству картофеля фри в Чистополе получил положительное заключение госэкпертизы. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Расположится новое предприятие на ул. Промышленная в Чистополе. Предполагается, что его производительность составит порядка трех тысяч килограммов картофеля в час.

По данным ЕГРЗ, застройщиком является организация «Чисто Фри» агрохолдинга «Чистополье». Учредителем последней выступает Альберт Хуснуллин, сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Техническим заказчиком отмечен ООО «Спецзастройщик «ТСИ».

#чистопольский район #Марат Хуснуллин #картофель
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

11 февраля 2025
Ставка на экспорт: как районы нарастили выручку на ресурсах Геллера до 230 млрд рублей

Ставка на экспорт: как районы нарастили выручку на ресурсах Геллера до 230 млрд рублей

11 февраля 2025