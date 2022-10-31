Завод им. Горького: при интересе от инозаказчиков готовы строить корабли на экспорт

Зеленодольский завод имени А.М. Горького (входит в Судостроительную корпорацию «Ак Барс») готов строить пассажирские суда для иностранных заказчиков, заявили «Татар-информу» в пресс-службе предприятия.

« В настоящее время предприятие обладает специально оборудованными производственными площадями, высококвалифицированными специалистами и готово выполнить полный цикл работ, связанных с постройкой гражданских судов. Поэтому, если будет заинтересованность у инозаказчика и будут заказы, мы готовы строить корабли на экспорт», – ответили в пресс-службе.

По оценке предприятия, сегодня иностранные заказчики хотят иметь современные суда, отвечающие всем требованиям безопасности и комфорта. «А наш завод постоянно работает с проектными бюро по вопросам улучшения уже существующих гражданских проектов и ведет поиск наиболее перспективных разработок. Современные скоростные пассажирские суда на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 «Метеор-2020», разработки проектного бюро «Си Тех», обладают рядом преимуществ относительно уже существующих СПК и отвечают всем международным требованиям по комфортности и безопасности», – сообщили на предприятии.

Так, дизайн проекта 03830 получил престижную награду на европейском конкурсе промышленного дизайна EPDA. Как отмечается в материалах EPDA, «проект судна и крыльевая система позволяют решить сразу несколько задач: обеспечение безопасности и комфорта для пассажиров и команды, снижение береговой эрозии, повышение скорости хода при одновременном снижении расхода топлива, снижение доли человеческого труда при производстве судна». Жюри EPDA оценило эстетическую и технологическую составляющие нового российского СПК.

Напомним, в настоящее время завод имени Горького ведет строительство четырех «Метеоров-2020» для заказчиков в ХМАО и Татарстане.

Подробнее читайте в материале «Готовы делать корабли на экспорт»: в Зеленодольске строят четыре новых «Метеора».