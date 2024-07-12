Завод фосфора в «Алабуге» потребует 20 млрд рублей инвестиций

Завод по производству желтого фосфора и фосфорной кислоты в ОЭЗ «Алабуга» обойдется в 20 млрд рублей. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Когда мы подписали соглашение между Минпромом Татарстана и инвестором, обговорили, что поможем нашему инвестору полностью локализовать производство в Татарстане. Общий проект инвестиций будет где-то на 20 млрд рублей», – сообщил «Татар-информу» Коробченко.

Планируется, что на первом этапе будет производиться 25 тыс. тонн желтого фосфора, а на втором будет производиться 100 тыс. тонн фосфорной кислоты.

«Думаю, что мы сможем это сделать и обеспечим все потребности в России», – сказал глава Минпромторга Татарстана.

Соглашение о строительстве завода по производству фосфора и его переделов в ОЭЗ «Алабуга» было подписано на Иннопроме-2024 в Екатеринбурге. Подписи в документе поставили министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ООО «Рикофлот» Амин Хейдарзадех.