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На Иннопроме подписали соглашение о возведении завода фосфора в «Алабуге»
Соглашение о строительстве завода по производству фосфора и его переделов в ОЭЗ «Алабуга» подписано на Иннопроме-2024 в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа» из «Екатеринбург- ЭКСПО».
Подписи в документе поставили министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ООО «Рикофлот» Амин Хейдарзадех.
Предприятие планирует обеспечить производственные мощности в 25 тысяч тонн в год с последующим расширением производства. Проект позволит покрыть спрос на данную продукцию на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в отрасли.
До подписания Раис Татарстана, а также заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко и глава «Рикофлота» обсудили новый проект.
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