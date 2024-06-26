Завод «Элекон» выплатил 2,5 млрд рублей дивидендов за 1-й квартал 2024 года

По результатам 1-го квартала 2024 года казанский завод «Элекон» направило на выплату дивидендов почти 2,5 млрд рублей. Об этом сказано на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».

«Размер выплаченных дивидендов на одну обыкновенную акцию 234 рубля 46 копеек», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ может выплатить рекордные дивиденды за 2023 год.