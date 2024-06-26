news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Завод «Элекон» выплатил 2,5 млрд рублей дивидендов за 1-й квартал 2024 года
Скопировать ссылку
По результатам 1-го квартала 2024 года казанский завод «Элекон» направило на выплату дивидендов почти 2,5 млрд рублей. Об этом сказано на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».
«Размер выплаченных дивидендов на одну обыкновенную акцию 234 рубля 46 копеек», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что КАМАЗ может выплатить рекордные дивиденды за 2023 год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2