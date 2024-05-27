КАМАЗ может выплатить рекордные дивиденды за 2023 год

Совет директоров КАМАЗа рекомендовал направить 25% от чистой прибыли за 2023 год на выплату дивидендов своим акционерам.

При принятии общим собранием акционеров КАМАЗа положительного решения дивиденды по результатам деятельности компании за 2023 год составят 4 рубля 49 копеек на одну акцию, что в 2,4 раза больше, чем было выплачено по итогам 2022-го.

Датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, рекомендовано определить 16 июля 2024 года. Годовое общее собрание акционеров компании проведут в форме заочного голосования с датой окончания приёма бюллетеней 27 июня 2024 года.

Добавим, что при текущей стоимости акций компании (168,9 рубля) дивидендная доходность составит 2,6% годовых.