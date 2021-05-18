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Ру Тат
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18 мая 2021  12:37
Эвелина Киселёва

Завкафедрой терапии КГМУ рассказала, как оказать первую помощь при тепловом ударе

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При оказании первой помощи человеку, который получил тепловой или солнечный удар, необходимо перенести его в тень, в более прохладное помещение. Об этом в прямом эфире рассказала главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии казанского медуниверситета Диана Абдулганиева.

«Оказать первую помощь нужно даже не медикаментозную. Во-первых, надо перенести или перевезти человека в тень: под дерево, в помещение, в тень от дома», — рассказала врач. Абдулганиева также добавила, что голову пострадавшему необходимо приподнять. Дальше нужно сделать холодные компрессы — намочить любую ткань прохладной водой и приложить ко лбу, шее, щекам.

Пострадавшему важно пить больше жидкости. Терапевт подчеркнула, что горячие и горячительные напитки при перегреве противопоказаны.
При тепловом и солнечном ударах в организме человека накапливается много тепла и он не может отдать это тепло в окружающую среду, поэтому стоить расстегнуть рубашку или снять верхнюю одежду, объяснила спикер.

Ранее главный терапевт Татарстана назвала симптомы теплового и солнечного ударов.

тепловой удар солнечный удар первая помощь
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