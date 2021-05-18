Главный терапевт Татарстана назвала симптомы теплового и солнечного ударов

Симптомы, которые появляются при тепловом и солнечном ударах одинаковые, их в прямом эфире назвала главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.



«Когда мы говорим о солнечном ударе есть прямое воздействие солнечных лучей преимущественно на голову человека, на тело», - объяснила доктор медицинских наук.



При солнечном ударе появляется ощущение жары и нехватки воздуха, чувство «дурноты», частое дыхание, заторможенность реакций. Человек чувствует, как его тело становится горячим, объяснила спикер.



Тепловой удар имеет такие же признаки, но прямого воздействия лучей солнца на человека нет. Причина такого удара - общий перегрев организма. Это состояние может возникнуть в любом месте, как дома, так и на улице, при высокой температуре окружающей среды.



Терапевт добавила, что из-за того, что аномальная жара пришла рано - в мае, жители Татарстана могут еще ходить в куртках и теплых вещах, что ведет к тепловому удару. Диана Абдулганиева объяснила, что при ударах, у человека не будет определенных жалоб, например, на боль. Единственное, что он может сказать: «мне плохо», подчеркнула врач.

