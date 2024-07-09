На обходе села Сокуры в Татарстане дорожники приступили к укладке асфальта. Нижний слой покрытия уложили почти на 2 км строящейся дороги. Всего при реконструкции участка 20–43 км автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода будет уложено 326 тыс. тонн асфальтобетона. Об этом сообщил журналистам на объекте главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Константин Тишков.

«Проектом предусмотрена укладка двух слоев асфальтобетона общей толщиной 22 см. В этом году планируем уложить асфальтом нижний слой покрытия на [участках] протяженностью около 10 км. Это весь обход без верхнего слоя покрытия», – рассказал спикер.

Устройство верхнего слоя покрытия дорожники начнут в следующем году. На объекте применяются более прочные материалы, устойчивые к сдвигам, износу, обладающие водонепроницаемостью, подчеркнул Тишков. «То есть исключено образование колеи», – уточнил он.

Качество работ контролируют специалисты ФГБУ «Росдортехнология» и сотрудники лаборатории подрядчика. Они ежедневно проверяют свойства грунтов, уплотнение земляного полотна, прочность бетона. Под их контролем – поступающие строительные материалы, бетонные смеси, железобетонные изделия, асфальтобетонные смеси.

Сейчас на обходе также продолжаются земляные работы. Они выполнены на 41%. «Земляное полотно возводится с добавлением извести и цемента. Они придают упругость несущему слою земполотна, что повысит долговечность дороги. Последние два-три года эта разработка применяется. Раньше использовали только известь», – добавил начальник участка строительства «Алексеевскдорстроя» Дамир Гусейнов.

Помимо обхода протяженностью 6 км, при реконструкции участка 20–43 км трассы Казань – Оренбург будет построено два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки, два разворотных съезда, переезд для сельхозтехники и шесть пешеходных переходов. Движение по дороге сделают четырехполосным, отметил Тишков.

«Предстоит выполнить переустройство около 106 инженерных коммуникаций. Сюда входит переустройство магистрального газопровода, нефтепровода, электроснабжения, сетей связи, водоснабжения. Освещение будет на всем участке дороги», – проинформировал он.

Кроме того, возле населенных пунктов Большие Кабаны, Сокуры, Державино, Тургай, Каипы обустроят 12 остановок с автопавильонами, сделают пешеходные дорожки к ним. Установят около 9 км шумозащитных экранов.

«В связи с пригородной застройкой и увеличением населения на этом участке выросла интенсивность дорожного движения. Это привело к многочисленным пробкам. Для решения проблемы приступили к реконструкции дороги со строительством обхода села Сокуры», – заключил Тишков.