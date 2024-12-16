Завершились съемки спектакля — победителя регионального этапа «Театрального Приволжья»

Фото: © Жамиль Салимгареев/ "Татар-информ"

В театре имени Галиасгара Камала завершились съемки спектакля «Квадратура круга» студенческого театра «ЭОС» Казанского филиала Российского государственного университета правосудия (КФ РГУП). Постановка будет представлять Республику Татарстан на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии».

«Пьеса была написана почти сто лет назад (в 1928 году — прим. Т-и), но тема отношений между молодыми людьми всегда актуальна. Прошли революция, времена НЭПа, другие исторические события, но любовь всегда была основной темой», — заявила корреспонденту «Татар-информа» режиссер-постановщик театра «ЭОС» Роза Вахитова.

В номинации «Детские театральные коллективы и студии» Республику Татарстан представит спектакль-мюзикл «Деревенский пес Акбай» детской татарской театральной студии «Апуш» по пьесе «Авыл эте Акбай» знаменитого татарского драматурга Туфана Миннуллина.

Оба спектакля будут участвовать в окружном этапе VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Конкурс пройдет в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Мероприятие соответствует целям и задачам федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Окружной этап пройдет с января по февраль 2025 года. Во Всемирный день театра, 27 марта, в Ижевске будут объявлены финалисты проекта.

Постановка «ЭОС» ранее также взяла Гран-при телевизионного фестиваля студенческих и молодежных театров РТ «Премьера». Главным призом конкурса стала телевизионная съемка спектакля телерадиокомпанией «Новый век».