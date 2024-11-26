В Казани проходит заключительный этап театрального фестиваля «Премьера»

На сцене театра «Созвездие – Йолдызлык» проходит второй этап I Открытого телевизионного фестиваля студенческих и молодежных театров Республики Татарстан «Премьера». По результатам отборочного тура были отобраны 14 коллективов из вузов и ссузов Татарстана.

С 26 по 29 ноября коллективы представят членам жюри свои постановки. 30 ноября будет определен обладатель Гран-при фестиваля. Главным призом станет телевизионная съемка спектакля телерадиокомпанией «Новый Век».

«В первый раз в истории Российской Федерации телеканал ТНВ будет снимать телевизионный спектакль. Не просто съемка «свет, камера, мотор», а будет осуществлена серьезная съемка, которую покажут на весь мир», — заявил на торжественном открытии генеральный продюсер Фестиваля Дмитрий Туманов.

Оценивать театральные постановки будут: председатель жюри Дмитрий Туманов, заслуженный артист Республики Татарстан, Азат Зарипов, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации, Рашид Загидуллин, директор Дома Актера им. М. Салимжанова Эльмира Фатхуллина, старший преподаватель факультета новых направлений сценических искусств, кафедры саунд-драмы ГИТИС Олег Хрычёв, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Вячеслав Терещенко, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Алина Ивах.

«Цель фестиваля — сохранение и защита культурного кода, воспитание высоконравственного, культурного и здорового гражданина Российской Федерации через его вовлечение в театральную деятельность, а также сохранение и укрепление традиционных ценностей», — подчеркнул художественный руководитель Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Платонов.

По словам организаторов, фестиваль «Премьера» поможет на профессиональном уровне подтянуть качество студенческих театров.

Проект реализуется в рамках федеральной программы Росмолодежи «Регион для молодых» федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование».