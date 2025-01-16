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Спорт 16 января 2025 14:25

Завершились первые лыжные гонки пятого этапа Кубка России в Казани

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Завершились первые лыжные гонки пятого этапа Кубка России в Казани
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в поселке Мирный Республики Татарстан начался пятый этап Кубка Росии по лыжным гонкам, передает корреспондент «ТИ-Спорта» с места событий.

У женщин прошла гонка раздельным стартом на 10 километров свободным стилем. Первое место заняла представительница сборной Татарстана Наталья Терентьева (23:12.1). Второй финишировала Алина Пеклецова (23:22.0) из Вологодской области. Бронзу завоевала Екатерина Смирнова (23:23.8) из сборной Тюменской области.

У мужчин же состоялся забег раздельным стартом на 15 километров свободным стилем. Первым финишировал Савелий Коростелев из сборной Татарстана (31:07.1), вторым и третьим – лыжники из Тюменской области Артем Мальцев (31:13.1) и Денис Спицов (31:15.3). Четвертым пришел другой представитель сборной Татарстана Сергей Ардашев (31:18.8).

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил на вопросы журналистов о стартовавших соревнованиях. А также прокомментировал отстутствие Александра Большунова на казанском этапе Кубка России.

Он также заявил, что в Татарстане рассчитывают на лучшие результаты, а также оценил условия, сказав, что они благоприятные.

«Рассчитываем на самые лучшие результаты, практически все в сборе, самое большое представительство сегодня в Казани, в Татарстане. Вообще, приехало порядка 300-400 участников, сейчас мы там досчитываем уже финальные цифры. По заявлению спортсменов, трасса очень хорошо подготовлена. Хорошая, на самом деле, погода. Сегодня под минус десять градусов. Идеально для того, чтобы показать отличные результаты», – цитирует министра корреспондент «ТИ-Спорта».

#лыжи #спорт #Республика Татарстан #Казань #поселок Мирный
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