Леонов прокомментировал отсутствие Большунова на этапе Кубка России по лыжам в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта РТ Владимир Леонов прокомментировал стартующий сегодня в Казани пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Он заявил, что в Татарстане рассчитывают на лучшие результаты, а также оценил условия, сказав, что они благоприятные.

«Рассчитываем на самые лучшие результаты, практически все в сборе, самое большое представительство сегодня в Казани, в Татарстане. Вообще, приехало порядка 300-400 участников, сейчас мы там досчитываем уже финальные цифры. По заявлению спортсменов, трасса очень хорошо подготовлена. Хорошая, на самом деле, погода. По-настоящему лыжная. Потому что пару дней назад, когда все приезжали, температура небольшой минус. А сегодня под минус десять градусов. Идеально для того, чтобы показать отличные результаты.

Надеемся на победы, конечно же, и татарстанских спортсменов. Ну и в целом хотим, чтобы этап получился. Нам доверяют второй год проведения этого этапа Кубка России. Для нас это очень большая честь, потому что мы никогда такого уровня соревнований в Татарстане не проводили. И для нас очень приятно, что это может стать некой традицией», – передает слова Владимира Леонова корреспондент «ТИ-Спорт».

Также Леонов прокомментировал ситуацию с Анастасией Кулешовой, которая ранее раскритиковала условия пребывания в Казани и санаторий «Балкыш» в частности.

«Это технический вопрос. Плохой пиар лучше, чем пиар, как говорят, поэтому еще больше внимания привлекла эта история к чемпионату. Но на самом деле девчонка выразила свое мнение, на самом деле нормальный совершенно объект, я там сам был. Это, на самом деле, технический вопрос, но что было, то было, все вопросы решены, претензий никаких нет, и в общем, другие спортсмены, как вы тоже обратили внимание, совершенно нормально на это реагируют, это один из лучших наших санаториев, «Балкыш». Выразила свое там какое-то фи по поводу условий, но на деле условия совершенно вменяемые, нормальные. Таких вопросов, на самом деле вот, совсем откровенно, как организатор скажу, миллион, и они все решаются в рабочем порядке, поэтому вопросы сняты, все будет хорошо», – цитирует министра спорта корреспондент «ТИ-Спорт».

Владимир Леонов также оценил ситуацию с Александром Большуновым, сказав, что его потеря велика, но помимо него есть и другие звезды на Кубке России.

«Конечно же, это не мои компетенции, он, наверно, сам как-то выйдет на медиа и сам скажет. Так получилось, что не сможет он принять участие в гонке, к сожалению. Но, я знаю, есть на то причины. Конечно, это наш герой, герой России, в кавычках и прямых вариантах этого слова. Конечно, он привлекает внимание. Но и без этого, на самом деле, большое количество звезд [на Кубке России]. Вы видите, что этапы Кубка России, особенно в этом сезоне, показали, что появились достаточно серьезные конкуренты в том году. В том сезоне, вернее, он вообще был непобедим. И сегодня есть ребята, которые на стартах побеждают. Не очень хорошо, что его нет, но матч состоится в любую погоду», – приводит слова Леонова корреспондент «ТИ-Спорт».

Напомним, сегодня стартовал пятый этап Кубка России по лыжним гонкам. В 11:00 состоится гонка среди женщин, а в 13:00 – среди мужчин.