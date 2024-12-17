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Общество 17 декабря 2024 20:32

Вдоль моста через Степной Зай в Татарстане провели освещение

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Вдоль моста через Степной Зай в Татарстане провели освещение

В Альметьевске реконструировали велопешеходный мост через реку Степной Зай на Городском водохранилище, а также провели на том месте освещение.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ, мост приобрел стильный и современный вид благодаря новым перилам и теплому, яркому освещению вечерней подсветки.

Однако на объекте еще остаются некоторые доработки, которые продолжат с началом строительного сезона в 2025 году.

Напомним, побережье Альметьевского водохранилища получило федеральный грант в размере 106 млн рублей. В реализации проекта также участвуют нефтяники, выделившие дополнительно 155 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на побережье Альметьевского водохранилища появятся зоны для пикников и экопарк.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

#Мост #реконструкция #освещение #Татарстан
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