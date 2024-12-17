Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вдоль моста через Степной Зай в Татарстане провели освещение
В Альметьевске реконструировали велопешеходный мост через реку Степной Зай на Городском водохранилище, а также провели на том месте освещение.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ, мост приобрел стильный и современный вид благодаря новым перилам и теплому, яркому освещению вечерней подсветки.
Однако на объекте еще остаются некоторые доработки, которые продолжат с началом строительного сезона в 2025 году.
Напомним, побережье Альметьевского водохранилища получило федеральный грант в размере 106 млн рублей. В реализации проекта также участвуют нефтяники, выделившие дополнительно 155 млн рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на побережье Альметьевского водохранилища появятся зоны для пикников и экопарк.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»