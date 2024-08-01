На побережье Альметьевского водохранилища появятся зоны для пикников и экопарк

В Альметьевске продолжаются работы по благоустройству территории водохранилища. Второе рождение в этом году получит территория на противоположной от моста стороне. Эта зона отдыха получила название «Экопарк».

Глава района Тимур Нагуманов совместно с руководителями служб города во время рабочего выезда на велосипедах осмотрели, как ведутся работы. Здесь уже строится пешеходная дорожка и будут обустроены зоны для барбекю и пикников. Для детей установят многофункциональный игровой комплекс.

Главная идея — создать место, где люди смогут гармонично отдыхать в окружении природы. Но важно, чтобы все посетители бережно относились к этой зоне, убирали за собой мусор и не наносили вреда окружающей среде.

Напомним, побережье Альметьевского водохранилища получило федеральный грант в размере 106 млн рублей. В реализации проекта также участвуют нефтяники, выделившие дополнительные средства в размере 155 млн рублей.

Во время подготовки заявок выяснилось, что территорию очень любят спортсмены, особенно лыжники. Поэтому для них появился круглогодичный павильон.

Еще альметьевцы сообщили, что в городе не хватает возможности побывать «на дикой природе». Теперь у них появится свой благоустроенный пляж, зоны барбекю и воркаута около воды.

В проекте также сохранили излюбленное место для рыбалки. На побережье будут проводить камерные мероприятия, чтобы сохранить дух места, так как у жителей был запрос именно на такой отдых.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным в 2019 году.