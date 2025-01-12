Завершен первый этап реставрации исторического здания библиотеки КФУ

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В столице Татарстана завершен первый этап реставрации и приспособления исторического здания Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В ходе первого этапа работ специалисты отремонтировали интерьеры, усилили перекрытия и обновили крышу здания. Также были отреставрированы такие уникальные элементы, как двери, потолки и печи. Следующий этап предполагает восстановление фасадов с воссозданием утраченных деталей, пояснил руководитель ведомства Иван Гущин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ходе второго этапа состоится реставрация светового фонаря, парадного крыльца, исторических проемов, декоративных штукатурных элементов. Будут воссозданы утраченные элементы: столярные дверные и оконные заполнения, водосточные трубы на исторических местах, кованые навесы. Планируется сохранить существующий колер, а не вернуть исторический, так как библиотека является частью университетского ансамбля.

Объект культурного наследия расположен по адресу: ул. Кремлевская, д. 18, корп. 4. Здание построено в 1834–1837 годах по проекту архитектора Михаила Коринфского как часть ансамбля университетского двора. При этом в проектировании принимал участие бывший на тот момент ректором университета Николай Лобачевский.

В частности, совместным решением является выполнение перекрытия главного зала из более крепких гончарных кирпичей, что позволило облегчить его и уменьшить нагрузку на опоры. Позднее, в 1894 году, был возведен трехэтажный пристрой — из-за увеличения объема библиотечного фонда. Сейчас в здании находится отдел рукописей и редких книг библиотеки имени Лобачевского.