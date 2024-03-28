В Казани отреставрируют здание библиотеки имени Лобачевского

В Казани проведут реставрационные работы в здании библиотеки имени Лобачевского (улица Кремлевская, д.18 корп. 4). Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание, построенное в 1837 году по проекту архитектора М.П.Коринфского, является объектом культурного наследия федерального значения и относится к ансамблю Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина (ныне Казанский федеральный университет). Здание двухэтажное, кирпичное, Г-образной конфигурации. В 1894 году к нему был выполнен трехэтажный пристрой.

Работы проведут в два этапа: в рамках первого проведут связанные с приспособлением здания, второго — реставрацию фасадов с восстановлением утраченных элементов.

Так, сначала рабочие проведут демонтаж поздних перегородок, которые не представляют ценности, отремонтируют поврежденные участки деревянных перекрытий, очистят от штукатурного слоя и разберут подшивной потолок чердачного перекрытия, затем несущие элементы проверят на предмет повреждения и гниения и при необходимости усилят либо заменят. Подшивной потолок и штукатурное покрытие будут восстановлены в существующем виде.

На цокольном этаже демонтируют существующие полы и заменят их в виде ж/б плиты толщиной 200 мм по грунту, отреставрируют сохранившиеся подлинные дверные заполнения, очистят стены от поздних наслоений, освежат штукатурку. Местами расчистка может быть проведена до кирпичной кладки.

Реставрация также коснется элементов, которые представляют предмет охраны: полоточных тяг, печей, междуэтажной лесницы. Будет проведен ремонт внутренних помоещений.

В рамках второго этапа специалисты проведут реставрацию фасадов здания, в том числе светового фонаря, парадного крыльца, исторических проемов, декоративных штукатурных элементов. Также будут воссозданы утраченные элементы: столярные дверные и оконные заполнения, водосточные трубы на исторических местах, кованые навесы.

«Все предлагаемые мероприятия не изменяют предмет охраны объекта культурного наследия. Вместе с тем следует отметить, что фасады окрашиваются в существующий цвет комплекса, а не в исторический ввиду того, что проектируемое здание является частью Ансамбля Казанского университета, и для восприятия ансамбля в целом авторами проекта рекомендовано сохранить существующий колер», — уточняется в документации.