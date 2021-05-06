Завершается регистрация на онлайн-акцию «Бессмертный полк»

Завершается регистрация на всероссийскую онлайн-акцию «Бессмертный полк» — на подачу заявок остается меньше двух дней. На фоне пандемии коронавируса шествие «Бессмертного полка» второй год подряд проходит в онлайн-формате. Несмотря на это большое количество жителей страны стремятся рассказать о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Подать заявку можно на сайте до 8 часов вечера 7 мая. При этом, если человек хочет отправить ту же заявку, как и в прошлом году, то ему нужно лишь указать это в анкете, тогда она автоматически скопируется из данных 2020 года, рассказала ранее сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Ранее в акции принял участие и Президент Татарстана Рустам Минниханов — он рассказал о своем дяде Галимзяне Минниханове, погибшем на полях сражений во время Великой Отечественной войны.

Акцию «Бессмертный полк», ежегодно проводимую в честь Дня Победы, перенесли на 24 июня в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. В онлайн-формате мероприятие пройдет 9 мая. Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин также перенес на более позднее время парады Победы в российских городах. Однако в этом году торжественные шествия пройдут в памятную дату.