Сектор молодежной политики в Елабуге возглавил Игорь Смирнов

В Елабуге продолжаются кадровые перестановки. Заведующим сектором развития молодежной политики исполкома Елабужского района назначен Игорь Смирнов. Нового руководителя представили в администрации города, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

До нового назначения Смирнов работал начальником отдела профессиональной и творческой самореализации Министерства по делам молодежи РТ.

Игорь Смирнов родился 5 декабря 1994 года в деревне Биерь Кукморского района РТ. Получил высшее образование в Казанском (Приволжском) федеральном университете по специальности педагог русского и иностранного (английского) языков.

Карьеру начал в 2015 году специалистом по работе с молодежью в Молодежном центре «Сэлэт» Министерства по делам молодежи РТ, далее стал заместителем директора в этой же организации. С 2022 года возглавил отдел профессиональной и творческой самореализации Министерства по делам молодежи РТ.

Игорь Смирнов широко занимается общественной деятельностью. С 2015 по 2018 год был председателем студенческого совета Института филологии и межкультурной коммуникации К(П)ФУ, с 2016-го по 2018-й — президент Клуба школьников и студентов «Сэлэт», с ноября 2019-го — по октябрь 2022-го — председателем Комиссии по образованию и культуре Молодежного парламента при Государственном Совете РТ. С марта 2020 года является членом экспертного совета Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Становился победителем Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года — 2016» (Москва); ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года — 2017» в номинации «Общественник года» (Казань); национальной премии «Студент года России — 2018» в номинации «Общественник года» (Казань).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что исполком Елабужского района РТ возглавил Роман Исланов.