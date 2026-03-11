Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Затраты на весенне-полевые работы в Татарстане оценили в 43 млрд рублей. До посевной кампании хозяйства получат господдержку более чем на 5 млрд рублей. Об этом сообщил в Госсовете РТ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марсель Махмутов.

«Пока год складывается благоприятно. 98% озимых – в хорошем и удовлетворительном состоянии. С октября по сегодняшний день выпало 277 миллиметров осадков – это более 130% [от нормы]. Высота снежного покрова в среднем по республике составляет 64 сантиметра, что в два раза выше прошлогодних значений», – рассказал он на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Махмутов добавил, что в ремонтном сезоне 2025-2026 годов будет восстановлено 9 тыс. тракторов, 3,8 тыс. сеялок, 632 широкозахватных посевных комплекса, более 5,2 тыс. почвообрабатывающих машин.

По его словам, для их восстановления закуплены запчасти на сумму около 3 млрд рублей, что составляет 90% от потребности.

«Министерством поставлена задача – завершить подготовку тракторов, почвообрабатывающих и посевных агрегатов к 15 марта», – подчеркнул замминистра.