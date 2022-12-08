Застройщик элитного поселка под Челнами выплатил долг в 10 млн после ареста имущества

Напомним, застройщик элитного коттеджного поселка в Тукаевском районе РТ задолжал перед налоговой около десяти миллионов рублей. Добровольно бизнесмен не выплачивал задолженность, тогда приставы арестовали КПП и земельный участок на въезде в поселок.

Эта мера оказалась эффективной: с тех пор застройщик начал платить налоги частичными выплатами. Кроме основного долга, бизнесмен также оплатил и исполнительский сбор – более 680 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ ФССП России по РТ напоминают, исполнительский сбор – это своего рода штрафная санкция за невыплату задолженности в установленные судом сроки. Для физлиц сбор составляет 7% от суммы взыскания, но не менее одной тысячи рублей, для юрлиц – также 7%, но не менее 10 тысяч рублей.