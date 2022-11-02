Приставы арестовали КПП в элитном поселке Татарстана за налоговые долги его застройщика

Застройщик элитного коттеджного поселка в Тукаевском районе РТ задолжал 10 миллионов рублей по налогам. Добровольно выплачивать долг он не хотел, поэтому налоговая инспекция обратилась в суд. Тогда за дело взялись судебные приставы.

Сотрудники ведомства не раз предупреждали бизнесмена о необходимости погасить долг, однако он игнорировал все предупреждения. Тогда приставам пришлось приступить к принудительным мерам: они арестовали КПП и земельный участок на въезде в коттеджный поселок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

Теперь застройщик не сможет сделать какие-либо действия с этой недвижимостью: продать, обменять, заложить, сдать в аренду и т.д. Если должник не оплатит налоги, КПП выставят на торги в счет погашения долга.

ГУ ФССП России по РТ рекомендует выплачивать задолженности в установленные законом сроки. Если у должника нет возможности погасить долг в настоящий момент, он всегда может обратиться в суд с просьбой о рассрочке или отсрочке платежей.