Застройку постсоветского периода в Бугульме превратят в молодежный центр города

В этом году в Бугульминском районе благоустроят два общественных пространства по программе «Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская среда». Одно из них — улица Ленина.

Обновление обойдется в 23,2 млн рублей. Разработчиком выступило казанское бюро Head`s Group.

«Совсем скоро начнем формировать второй центр Бугульмы — благоустраивать улицу Ленина. Пространство, в первую очередь, будет ориентировано на молодежь — на наше подрастающее поколение», — рассказал «Татар-информу» советник главы по вопросам архитектуры Артем Цокур.

По его словам, первый центр города уже был сформирован — исторический, который был комплексно благоустроен с учетом территории пешеходной улицы Гашека, центрального водоема, Сокольской горы и Центральной площади по программе «Активация городского центра».

Второй центр рассчитан на территорию застройки постсоветского периода, куда горожане могут прийти с детьми, отдохнуть, погулять. Территория микрорайона «Кирпичный завод» и спальные районы будут активно насыщаться.

«Здесь уже есть некий центр притяжения — это один из крупнейших в республике дворцов молодежи, в котором действуют более 37 кружков. Представители Дворца молодежи смогут прямо на улице, на благоустроенной территории, проводить мероприятия. Так как благоустройство будет направлено на молодежь, на подростковое поколение, в первую очередь ядром этого центра станет сценическое пространство. Будет возведена сцена с небольшими амфитеатрами. Также появится спортивное пространство», — поделился собеседник агентства.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется с 2019 года по решению Президента России Владимира Путина. За это время в Бугульме появились любимые горожанами места для отдыха и прогулок — пешеходная улица Ярослава Гашека, центральная площадь, Сокольская гора, сквер имени Петра Ненастина, набережная водоема.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме по проекту «Наш двор» благоустроят 25 территорий за 375 млн рублей.