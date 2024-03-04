В Бугульме по проекту «Наш двор» благоустроят 25 территорий за 375 млн рублей

В 2024 году в Бугульминском районе Татарстана обновят 25 дворовых территорий по программе «Наш двор». Финансирование составит более 375 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике доложил директор Департамента ЖКХ Ильдар Бадыков.

Общая площадь ремонтных работ превысит 243 тыс. кв. метров.

«Сейчас формируются графики старта дорожных работ и ведется закупка оборудования. В апреле пройдут презентации итоговых схем дворов после корректировок по итогам обсуждения с жителями. После будем приступать к дорожным работам — ориентировочно с 15 апреля (в зависимости от погодных условий)», — отметил докладчик.

С 2020 года в Бугульминском муниципальном районе по программе благоустроено 202 двора.

Как сообщалось на первом в этом году совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, в 2024-м в Татарстане проведут капремонт 676 многоквартирных домов общей площадью 4 млн 360 тыс. кв. метров.