Заслуженный врач РФ оценил идею признания в России зарубежных вакцин

Решение о признании зарубежных вакцин в России стало бы хорошим примером для зарубежных партнеров. Об этом заявил сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый, сообщает РИА Новости.

Ранее депутаты Государственной Думы от партии ЛДПР предложили выдавать QR-коды гражданам, которые привились иностранными вакцинами или переболели коронавирусом неофициально.

«Моя точка зрения — нужно срочно взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. Т-и)», — сказал Круглый, добавив, что этот вопрос нужно решать оперативно, так как люди испытывают неудобства.

Член Совета Федерации также отметил, что в законопроект о QR-кодах нужно внести правки, которые позволят людям, переболевшим коронавирусом бессимптомно, также получать соответствующие документы.

«Если человек неофициально переболел, и у него есть антитела, и врачи не рекомендуют ему пока прививаться, надо дать возможность главному санитарному врачу субъекта РФ выдавать QR-код», — уверен сенатор.

По мнению Круглова, таким гражданам можно предоставить возможность самим в заявительном порядке обращаться в соответствующие службы региона и получать необходимые документы.

Врач также подчеркнул, что в базовом законопроекте о QR-кодах привязка необходимости предъявлять сертификаты в общественных местах к 1 февраля является излишней. «Речь должна идти не о временной привязке, а о норме — при угрожающей эпидемиологической ситуации», — объяснил он.

Республика Татарстан 22 ноября стала первым регионом в России, который начал использовать систему QR-кодов в автобусах, троллейбусах и других видах общественного транспорта.