Заслуженный артист России Станислав Дужников представит новый фильм в Казани

В кинозале Культурно-досугового комплекса им. Ленина 26 февраля состоится специальный показ фильма «Сюрприз для мамы». Картину презентует исполнитель главной мужской роли, Заслуженный артист РФ Станислав Дужников.

По сюжету фильма, накануне сорокалетия мамы три дочери решают вернуть ей веру в чудо и устроить праздник, о котором она всегда мечтала.

Фильм «Сюрприз для мамы» был снят к 100-летию повести «Алые паруса» Александра Грина. Киносказка снималась в городе Тутаев Ярославской области.

В семейной комедии роли исполнили: Елена Захарова, Станислав Дужников, Алексей Моргунов и другие. Режиссер — Каринэ Фолиянц.

Фильм снят на грант Президентского фонда культурных инициатив.