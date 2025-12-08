Три участника кинопремии «Золотая тарелка» выйдут в широкий прокат

Фото: Пресс-служба кинопремии "Золотая тарелка"

Межрегиональная кинопремия «Золотая тарелка» («Алтын тәлинкә») совместно с МТД Медиа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив готовит к широкому прокату три региональных полнометражных фильма.

Релиз первого фильма – «Школа Бабы Яги» (реж. Дмитрий Дакович) – запланирован на 22 января 2026 года. По сюжету, школьница Лена, пытаясь найти своих пропавших родителей, попадает в сказочный мир и становится ученицей Школы Бабы-Яги, а герои русских народных сказок – ее учителями.

Второй фильм – «Тайна адмирала Ушакова» (реж. Дмитрий Коробкин) – выйдет 5 февраля 2026 года. Картина расскажет о жизни знаменитого флотоводца.

Третьим фильмом станет «Сюрприз для мамы» (реж. Каринэ Фолиянц), он выйдет 26 февраля 2026 года.

Все три фильма были участниками кинопремии и сняты в Республике Мордовия. Среди актеров: Михаил Боярский, Александр Лазарев (младший), Михаил Богдасаров, Мария Порошина, Станислав Дужников, Елена Воробей и другие.

Сотрудничество кинопремии и компании-дистрибьютора нацелено на популяризацию регионального кинематографа в стране.