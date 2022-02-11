Защитник УНИКСа Списсу о поражении от «Црвены Звезды»: Не хватило энергии на весь матч

Итальянский защитник казанского УНИКСа Марко Списсу прокомментировал домашнее поражение в Евролиге от сербской «Црвены Звезды» (77:84). Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Сегодня нам не хватило энергии на третью и четвертую четверть. Мы слишком часто тормозили мяч в нападении и позволили сопернику набрать много легких очков», — обратил внимание на недостатки игры казанцев баскетболист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил действия соперника, сочтя их очень хорошими и очень умными.