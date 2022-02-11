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Спорт
11 февраля 2022  22:06
Cергей Гаврилов

Перасович о поражении от «Црвены Звезды»: «Они играли очень хорошо, очень умно»

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение команды от «Црвены Звезды» (77:84) в матче Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Прежде всего, поздравляю „Звезду“. Они играли очень хорошо, очень умно, особенно в последней четверти», — подчеркнул специалист.

При этом Перасович заметил, что в матче, на его взгляд, были два решающих момента. Первый имел место в конце третьей четверти, когда «Црвена Звезда» имела девятиочковое преимущество, а через минуту казанцы уже выигрывали два очка. В качестве второго он упомянул «разницу в 7 очков за полторы минуты до конца матча» — уже не в пользу УНИКСа.

#БК Уникс #црвена звезда
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