Перасович о поражении от «Црвены Звезды»: «Они играли очень хорошо, очень умно»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение команды от «Црвены Звезды» (77:84) в матче Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Прежде всего, поздравляю „Звезду“. Они играли очень хорошо, очень умно, особенно в последней четверти», — подчеркнул специалист.

При этом Перасович заметил, что в матче, на его взгляд, были два решающих момента. Первый имел место в конце третьей четверти, когда «Црвена Звезда» имела девятиочковое преимущество, а через минуту казанцы уже выигрывали два очка. В качестве второго он упомянул «разницу в 7 очков за полторы минуты до конца матча» — уже не в пользу УНИКСа.