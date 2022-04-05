Защитник УНИКСа О Джей Мэйо - в символической пятерке недели баскетбольной Единой Лиги

Защитник УНИКСа О Джей Мэйо попал в символическую пятерку недели баскетбольной Единой Лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Во встрече прошедшего тура против пермской «Пармы» американец записал на свой счет 14 очков, 2 перехвата, 1 подбор и 1 передачу, попутно став лучшим баскетболистом в составе УНИКСа по коэффициенту эффективности (15). Стоит отметить, что домашняя игра завершилась разгромной победой казанцев 78:48.

Помимо защитника казанцев, в символическую сборную недели вошли форварды Сергей Карасев и Алекс Пойтресс (оба «Зенит»), а также форвард Владислав Трушкин и защитник Тимофей Герасимов (оба «Енисей»).

Ранее президент казанского УНИКСа Евгений Богачев рассказал корреспонденту «Татар-информа» о ситуации с легионерами в команде.