Президент УНИКСа Богачев: «Мы никому из этих иностранцев ничего не должны»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев рассказал корреспонденту «Татар-информа» о ситуации с легионерами в команде.

«Вы же видите, какое сейчас отношение к России. Ушли из УНИКСа американцы Джаррелл Брэнтли, Джон Браун, Лоренцо Браун. И вот Джон Браун обратился к нам с просьбой выдать ему открепительное письмо, позволяющее ему перейти в другую команду. Мы отказались это делать, поскольку он покинул наш клуб с нарушением условий контракта. А ФИБА-Европа дала Джону Брауну соответствующее открепительное письмо без нашего разрешения, теперь он будет играть в Австралии. Мы намерены подать в суд на это решение. Джон Браун, как и остальные покинувшие нас легионеры, обязаны вернуть УНИКСу все деньги, полученные в нашем клубе», - сказал Богачев.

«Но, и это главное. Мы никому из этих иностранцев ничего не должны. И хотим вернуть в команду одного из легионеров. Надеюсь, получится», - добавил Богачев.

В данный момент остаются в УНИКСе американец О Джей Мэйо, нигериец Тони Джекири, хорват Марио Хезонья, итальянец Марко Списсу. Пополнили в последнее время казанский клуб американец Джером Джонсон, хорват Желько Шакич и россиянин Иван Лазарев.

УНИКС за тур до финиша регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанцы занимают второе место в турнире. 10 апреля УНИКС примет на своей площадке саратовский «Автодор».